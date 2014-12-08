Базова інфляція в Україні становила майже 20%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в листопаді проти попереднього місяця становила 2,3%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Як повідомляється, в листопаді 2014 року проти листопада 2013 базова інфляція становила 19,6%.

З початку року, проти грудня 2013 року, базова інфляція в листопаді становила 19,5%.

За січень-листопад 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року базова інфляція становила 8,7%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників адміністративного, подієвого і сезонного характеру. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в листопаді, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя, порівняно з жовтнем 2014 року становила 1,9%, з початку року - 21,2%, проти листопада 2013 року - 21,8%.

Нацбанк прогнозує прискорення інфляції за підсумками цього року до 25%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.