Секретний дизайн: Нацбанк анонсував випуск оновленої "двадцятки"

У Нацбанку повідомляють лише про "оновлений дизайн та удосконалену систему захисту" 20-ти гривень зразка 2018 року.

Національний банк готується запустити в грошовий обіг України банкноту 20 гривень нового зразка.

Читайте такожПід Дніпром знайшли мішки з подрібненими гривнями (фото, відео)

Про це повідомляє UBR.

"Завтра, 17 липня, регулятор буде презентувати її журналістам в 11 годин, і вже розіслав відповідні запрошення. Фото нових грошей поки зберігається в таємниці. В НБУ навіть відмовляються повідомляти, чи залишиться на банкноті портрет видатного письменника і вченого Івана Франка", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що, швидше за все, обличчя української двадцятки не зміниться. У запрошенні Нацбанку йдеться лише про "оновленому дизайні і удосконаленою системою захисту" 20-ти гривень зразка 2018 року.

До речі, раніше вже робилися спроби змінити дизайн цієї купюри: до 160-річчя письменника вони випускали пам'ятні двадцять гривень. Їх надрукували мільйон штук і продавали людям в теруправліннях Нацбанку по 27 гривень і 31 гривні (в сувенірних конвертах - дорожче).

Новий дизайн для 20-ки не став великим сюрпризом. НБУ ще кілька років тому заявив про готовність осучаснювати готівковий грошовий оборот і підвищувати захист українських грошей. Дві банкноти вже були перевипущено в новому дизайні. Це 100 і 500 гривень, які були запущені в грошовий обіг у березні 2015 року та у квітні 2016 року, відповідно.