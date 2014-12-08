Яценюк: будемо рухатися шляхом реформ, бо "гроші просто так не дають"

Україна чекає на місію ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду і готова рухатися шляхом економічних реформ і далі, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Королівства Бельгія Дідьє Рейндерсом.

Яценюк відзначив, що Україна чекає продовження програми кредитування економіки і готова виконувати всі необхідні умови, оскільки «просто так ніхто коштів давати не буде». «Ми чекаємо на місію Міжнародного валютного фонду, так само як і інших іноземних кредиторів, які гроші просто так не дають, – сказав Яценюк. – Перші два транші (від МВФ - УНІАН) нам дали лише тому, що ми виконали всі реформи, які були потрібні країні і відповідали міжнародним стандартам. Потрібно рухатися далі і ми рухатимемося далі».

Як очікується, місія МВФ прибуде до України для переговорів з владою 9 грудня.

Раніше прем'єр-міністр Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько запросити місію Фонду для продовження переговорів щодо виконання програми співпраці та обговорення можливостей одержання Україною третього і четвертого програмних траншей загальним обсягом близько 2,7 млрд дол.

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Завданням місії, крім переговорів, є підготовка доповіді про ситуацію в економіці України і внесення її на розгляд Ради директорів Фонду, засідання якої відбудеться наприкінці грудня – початку січня 2015 року. Рада може схвалити рішення про надання нашій країні наступного траншу кредиту і перегляд програми, схваленої в квітні цього року загальним обсягом 17 млрд дол.