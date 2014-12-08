Нацбанк сьогодні продавав банкам долари вже по 15,5 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 8 грудня продав банкам 3 млн. дол. США за середньозваженим курсом 15,5089 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону – 3 млн. дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону – 15,5089 грн за 1 долар», - говориться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 12,8 млн. дол., мінімальний курс (курс відсікання) – 15,5050 грн/дол.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 5 грудня продав банкам 3 млн. дол. США за середньозваженим курсом 15,4021 грн/дол.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

З 28 листопада НБУ ухвалив рішення скоротити обсяг валюти, що продається, з 5 млн. дол. до 3 млн. дол.