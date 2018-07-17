США поскаржилося в СОТ на Євросоюз і 4 країни через введення мит у відповідь

Білий дім стверджує, що мита на алюміній і сталь виправдані міркуваннями національної безпеки.

Влада США подала скарги до Світової організації торгівлі (СОТ) на Китай, Європейський Союз, Канаду, Мексику і Туреччину через мита на американські товари, введені у відповідь.

Торговий представник США в СОТ Роберт Лайтхайзер заявив, що імпортні мита даних країн на американську продукцію, що введені у відповідь і становлять 28,5 млрд. дол., порушують правила організації, передає Голос Америки.

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Білий дім стверджує, що мита на алюміній і сталь виправдані міркуваннями національної безпеки, а ввізні мита у відповідь не є такими.

"Замість того, щоб працювати з нами для вирішення загальної проблеми, деякі з наших торгових партнерів вирішили прийняти мита у відповідь, мета яких - покарати американських робітників, фермерів і компанії", - заявив Лайтхайзер.

Міністерство економіки Мексики заявило, що буде відстоювати своє рішення в СОТ.

"Купівля США мексиканської сталі і алюмінію не несе загрози національній безпеці цій країні", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, США ввели імпортні 25-процентні мита на сталь з 1 червня. Ці заходи торкнулися Євросоюзу, Мексики і Канади. Також були введені мита в розмірі 10% на алюміній.