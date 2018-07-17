Курси валют: долар в Україні подешевшав, євро подорожчало

Офіційний курс НБУ на 17 липня: 100 USD – 2620.6838 грн; 100 EUR – 3071.4414 грн; 10 RUR – 4.2096 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2620.6838 (16 липня – 2623.3225)

100 EUR – 3071.4414 (16 липня – 3054.3344)

10 RUR – 4.2096 (16 липня – 4.2112)

У понеділок, 16 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,17/26,19 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні до долара до закриття торгів зміцнилися до долара з відкриття на 4 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,61/30,62 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2066 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 458 угод на суму 345,58 млн дол.