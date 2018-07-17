Скільки коштуватиме долар: український бізнес дав прогноз щодо курсу гривні

Український бізнес покращив прогноз курсу гривні на найближчий рік до 26-29 грн/дол.

Більшість представників українського бізнесу (57,5%) за підсумками другого кварталу 2018 року прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців у межах 26-29 грн/дол., у той час як кварталом раніше їх прогноз був у діапазоні 28-31 грн/дол.

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Про це свідчать результати опитування Національним банком України керівників підприємств країни в другому кварталі 2018 року для оцінки Індексу ділових очікувань, опубліковані на сайті регулятора.

Згідно з опитуванням, середнє значення курсу через 12 місяців очікується на рівні 28,63 грн/дол., що краще за прогнозований раніше показник (29,53 грн/дол.).

У той же час частка респондентів, які очікують знецінення гривні, скоротилася до 78,3% з 86,3%.

Довідка УНІАН. Національна валюта України за офіційним курсом НБУ зміцнилася до долара США в першому кварталі 2018 року на 5,4%.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні близько 29,3 грн/дол. і курс на кінець року – близько 30,1 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.