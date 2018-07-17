Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні зріс у 1,4 раза

Експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 21,3%.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-травні 2018 року становив 2,05 млрд дол., що в 1,4 раза більше дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 1,42 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України за вказаний період, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, зріс на 12,9% - до 19,460 млрд дол., імпорт – на 15,3%, до 21,515 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,90 (за січень-травень 2017 року – 0,92), а зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 210 країн світу.

За інформацією Держстату, експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 21,3% – до 8,193 млрд дол., імпорт товарів з країн ЄС - на 13,4%, до 8,014 млрд дол.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 млрд дол. проти 541,6 млн дол. профіциту за попередній рік.

Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в 2017 році зведений з дефіцитом на рівні 6,848 млрд дол., що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.