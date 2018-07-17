Ахметов став єдиним українцем у рейтингу мільярдерів Bloomberg

Статки бізнесмена оцінили в $5,71 млрд. Він зайняв 307-ме місце в рейтингу.

Бізнесмен Рінат Ахметов став єдиним представником України в рейтингу мільярдерів Bloomberg.

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Статки українського бізнесмена оцінили в $5,71 млрд. Він зайняв 307-ме місце в рейтингу.

Як повідомляє Bloomberg, за останній час Ахметов втратив $13,8 млн. Проте, за рік його статок збільшився на $994 млн.

Найбагатшою людиною в історії став засновник компанії Amazon Джефф Безос.

Чиста вартість статків засновника Amazon 16 липня вранці зросла до 150 млрд доларів. Це приблизно на 55 млрд доларів більше, ніж сума статків одного із засновників Microsoft Corp. Білла Гейтса, другого - у списку найбагатших людей світу.

Відзначається, що 54-річний Безос "обігнав" за коштами Гейтса в "умовах, скоригованих з урахуванням інфляції". При цьому він став найбагатшою людиною в сучасній історії.

Поріг входу до рейтингу – $3,9 млрд.