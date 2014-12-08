Нацбанк у п'ятницю надав банкам рефінансування майже на 4 млрд гривень

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 11 банкам строком на 1 день під 17,5% річних на 3,341 млрд грн, 7 банкам строком на 13 днів під 25,98% річних на 500 млн грн.

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Також регулятор продав депозитні сертифікати на 4,145 млрд грн 15 банкам під 7,5% річних на один день, на 850 млн грн 4 банкам на 7 днів під 11,0% річних, на 150 млн грн 1 банку на 14 днів під 11,5% річних, 1 банку на 2 млн грн на 42 дні під 13% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем виріс до 7,622 млрд грн, середньозважена процентна ставка склала 19,3%, у т. ч. за кредитами овернайт - 17,8% річних.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня Нацбанк надав банкам рефінансування на суму 1,217 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 6,374 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 6,051 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 19,1%, у т. ч. за кредитами овернайт - 17,1% річних.