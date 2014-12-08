Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 15,52 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 8 грудня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1552.5710 гривні (з 14.00 5 грудня - 1541.5499);

100 євро - 1919.2883 (з 14.00 5 грудня - 1897.8021);

10 російських рублів - 2.9234 (з 14.00 5 грудня - 2.9255).

Читайте такожРосійський рубль знову обваливсяЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 8 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,5089 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 12,8 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,5050 грн/дол.