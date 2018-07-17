Нацбанк показав «модернізовані» 20 гривень (фото)

НБУ з 25 вересня вводить в обіг банкноту номіналом 20 грн з оновленим дизайном.

Національний банк України з 25 вересня 2018 року вводить в грошовий обіг банкноту 20 грн з оновленим дизайном і удосконаленою системою захисту.

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Про це під час презентації оновленої банкноти повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

За його словами, на першому етапі НБУ планує ввести в обіг 5 млн штук банкнот з оновленим дизайном для їх подальшого поширення між банками. «Це третя банкнота в новому банкетному ряду національної валюти, вона продовжує оновлення номінального ряду банкнот минулого зразка, розпочатого Нацбанком у 2014 році для підвищення надійності гривні», - сказав Зайвенко. Він нагадав, що раніше були оновлені банкноти номіналом 500 і 100 грн.

Зайвенко також повідомив, що на початок липня в грошовому обігу перебуває 127 млн ​​штук банкнот номіналом 20 гривень і поступово вони будуть замінені банкнотами нового дизайну.

У свою чергу, начальник управління організації виготовлення та захисту грошей департаменту грошового обігу НБУ Володимир Тищенко в ході презентації банкноти зазначив, що за дизайном банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року успадковує дизайн оновлених банкнот номіналом 100 і 500 гривень.

За його словами, на новій банкноті 20 грн збережені основні зображення лицьового та зворотного боку банкноти зразка 2003 року. На лицьовій стороні зображений портрет Івана Франка, при цьому він переміщений з правого боку в центр банкноти, на зворотному боці розміщено зображення будівлі Львівського оперного театру.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. В даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 і 2 гривні.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг належить до виключної компетенції Національного банку України.