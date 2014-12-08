Fitch погіршило прогноз зростання світового ВВП на 2014-2016 роки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch змінило у бік пониження прогноз зростання світової економіки з 2014 по 2016 рік на 0,1 п. п. порівняно з вересневим прогнозом, передає «Газета.Ru» із посиланням на матеріали агентства.

Читайте такожFitch дає більш оптимістичні прогнози по економіці України, ніж НБУФахівці агентства вважають, що зростання світового ВВП в цьому році залишиться на рівні 2013 року (2,5%), в 2015 році прискориться до 2,9%, в 2016 році - до 3%.

Fitch відзначає в доповіді, що в найближчі роки зростання світової економіки буде нерівномірним. ВВП США у 2014 році збільшиться на 2,3%. Зростання ВВП єврозони в цьому році складе до 0,8%.