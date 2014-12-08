Банківській системі України для стабілізації потрібно 170 млрд гривень

Для відновлення довіри до банків та фінансової стабільності банківської системи України необхідно докапіталізувати банки на 170 млрд грн і усунути з ринку неплатоспроможні банки, які обслуговують лише одну фінансово-промислову групу, сказано в аналітичному звіті групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU).

За оцінками експертів компанії, загальна сума необхідної докапіталізації для всієї банківської системи, без урахування поповнення капіталу в період між стрес-тестами, складе 170 млрд грн. «Докапіталізація на суму 170 млрд грн необхідна для зміцнення фінансової стійкості української банківської системи, - сказано у звіті ICU. -Така сума не є критичною для акціонерів, оскільки процес вливання капіталу не буде відбуватися одномоментно, а розтягнеться на 3-5 років».

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ICU нагадує, що за 10 місяців цього року депозити фізичних осіб знизилися на 26%. За оцінками компанії, щоб повернути довіру до банківської системи, необхідно зробити ставку на життєздатні системоутворюючих банків. «Неплатоспроможні банки, які обслуговують лише одну фінансово-промислову групу і не мають реального бізнесу поза цією групою, дешевше буде ліквідувати», - наголошується у звіті компанії.

Експерти також зазначили, що результати проведеного стрес-тесту 35 найбільших банків занадто оптимістичні. «Відповідно до проведених стрес-тестів, 35 банкам необхідно 66 млрд грн додаткового капіталу. Але цього недостатньо - припущення, які бралися до уваги під час проведення стрес-тестів, були надто оптимістичні, оскільки від часу їх проведення суттєво знизився курс гривні і відбулися інтенсивні бойові дії на Донбасі. Реальний обсяг збитків від цих факторів ще належить оцінити», - сказано у звіті ICU.

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На думку експертів компанії, найменші побоювання викликають іноземні банки, у тому числі з російським капіталом, оскільки вони володіють необхідним ресурсом у вигляді кредитів материнських компаній. Однак акціонери банків, особливо закордонні, будуть доносити гроші порційно, по мірі здійснення реформ і стабілізації економічної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, політична невизначеність у країні спровокувала відтік вкладів із банків, який за січень-жовтень склав 12,6% за гривневими депозитами і 23,2% - за валютними.

Також повідомлялося, що голова НБУ Валерія Гонтарева стверджує, що українці з початку року забрали з банків 101 млрд гривень.

За інформацією Нацбанку України, загальні потреби в докапіталізації банків за результатами проведеного стрес-тестування 35 найбільших фінустанов складають 66 млрд грн. У тому числі державним банкам знадобиться 12,5 млрд грн, банкам з іноземним капіталом - 20,5 млрд грн.