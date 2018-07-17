НБУ минулого року "списав" майже 750 мільйонів зношених банкнот

Більшість з них становлять банкноти низьких номіналів від 1 до 20 гривень.

Національний банк України в 2017 році вилучив з грошового обороту 749 мільйонів зношених банкнот на суму 48 мільярдів гривень.

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Про це в ході презентації оновленої банкноти номіналом 20 гривень повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

За даними НБУ, більшість зношених банкнот становлять банкноти низьких номіналів від 1 до 20 гривень.

Зокрема, банкнот номіналом 20 гривень було вилучено 72 мільйонів штук на суму 1,5 мільярда гривень.

"Національний банк контролює процес вилучення з обігу зношених банкнот і замінює їх новими - цей процес відбувається постійно і не спричиняє незручності громадянам", - зазначив Зайвенко.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 25 вересня 2018 року вводить в грошовий обіг банкноту 20 гривень з оновленим дизайном та удосконаленою системою захисту. Це третя банкнота в новому банкетній низці національної валюти, після оновлення дизайну банкнот номіналом 100 і 500 гривень.