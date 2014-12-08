Рубль через падіння нафти продовжує втрачати позиції

Рубль до середини валютної сесії понеділка на Московській біржі втрачає позиції проти долара і євро на тлі падіння нафти.

На 16.10 мск рубль дешевшає на 1 рубль до долара і знаходиться на позначці 53,51 рубля за долар, при цьому слабшаючи на 94 копійки проти євро, до 65,59 рубля за євро. Бівалютний кошик росте на 98 копійок, до 58,95 рубля.

Долар і євро протягом сьогоднішньої сесії досягали 53,78 руб і 65,98 руб відповідно, повідомляє Прайм.

У другій половині дня рубль продовжує торгівлю на негативній території проти долара і євро, однак відступив від внутрішньоденних мінімумів. Експерти відзначають, що основною причиною негативної динаміки російської валюти є падіння цін на нафту.

Зокрема, барель марки Brent падав сьогодні нижче за позначку 67 доларів. На поточному тижні важливим для ринку стане засідання ЦБ РФ (11 грудня). Експерти не виключають підвищення ключової процентної ставки.

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На ринку Forex можна спостерігати зміцнення долара проти основних валют. Євро/долар до 16.10 мск втрачає 0,26%, перебуваючи на позначці 1,2251. Підтримку долару надають сильні дані з ринку праці США за листопад, які вийшли в п'ятницю, а також слабка статистика з експорту та імпорту Китаю, опублікована сьогодні вранці. Побоювання щодо уповільнення китайської економіки посилюють попит на низькоризикові валюти.

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Ф'ючерсні контракти на нафту сорту Brent з постачанням в січні до середини дня знижуються на 2,7% - до 67,19 долара. Трохи раніше ціни досягали 66,77 долара - мінімальний з жовтня 2009 року рівень. Тиск на котирування надають дії Саудівської Аравії щодо зниження цін для покупців із США і Азії, а також дані з Китаю.