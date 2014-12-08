МВС викрило розкрадання коштів Фонду гарантування співробітниками «Єврогазбанку»

Про це повідомляється на сайті МВС.

За інформацією учасників ринку, мова йде про «Єврогазбанк», який на даний час ліквідується Фондом гарантування вкладів фізосіб.

За інформацією МВС, правопорушники уклали низку фіктивних депозитних договорів із підставними особами, що дозволило банку необгрунтовано суттєво збільшити суму гарантованого законодавством відшкодування за вкладами фізичних осіб. Ці кошти зловмисники намагалися привласнити.

Також під час розслідування встановлено, що за безпосередньої участі зазначених керівників банк безпідставно видав кредити на підставних осіб під неіснуючі застави на суму понад 75 млн грн, які досі не погашено.

Крім того, банкіри організували схему фальсифікації операцій із заставним майном, що дозволило вивести із застави ліквідне майно, надавши в заставу майнові права за цінними паперами з нульовою вартістю. Таким чином, для банку було завдано збитків ще на 11,5 млн грн.

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Як повідомляється, МВС відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 18 листопада почав ліквідацію «Єврогазбанку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

Від 17 липня у банку працювала тимчасова адміністрація, згодом фонд продовжив повноваження тимчасової адміністрації до 17 листопада.

«Європейський газовий банк» («Єврогазбанк», Київ) працює на ринку України від 2006 року і входить до групи середніх банків за обсягом активів. Основним власником банку є бізнесмен Олексій Івченко, який очолював правління НАК «Нафтогаз України» у 2005-2006 роках, і члени його сім'ї.