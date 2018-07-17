Нацбанк поки не випускатиме банкноти нових номіналів

На даний час в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень.

Національний банк України наразі не планує вводити в грошовий обіг банкнот нових номіналів, зокрема, банкноту 1000 гривень або вищих номіналів.

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Про це повідомив на брифінгу директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

"На сьогодні Нацбанк вважає, що того номінального ряду, який у нас є, достатньо для проведення розрахунків громадянами. Достатньо для економіки України", – сказав Зайвенко.

Він зазначив, що питання введення банкнот високих номіналів залежить від багатьох факторів, таких як рівень доходів населення, рівень цін, ступінь використання в обігу наявних банкноти вищого номіналу, рівень розвитку безготівкових розрахунків.

"Національний банк у своїй Стратегії одним з вагомих напрямків вирішив розвивати сashless-economy, тому за останні кілька років рівень безготівкових розрахунків зріс. І основне завдання НБУ – зменшення готівки в обігу", – додав представник регулятора.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 та 2 гривні.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.