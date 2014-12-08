Бізнес очікує зростання курсу вище 15 гривень за долар у 2015 році - опитування

Про це свідчать результати спеціального опитування керівників 103 найбільших підприємств України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

«Близько 84% керівників чекають девальвації національної валюти в 2015 році. Причому 40% керівників чекають обмінного курсу в діапазоні 13-15 грн за долар, а 44% прогнозують обмінний курс вищий як 15 грн за долар», - йдеться в дослідженні.

Водночас, близько 67% опитаних чекають, що в 2015 році Україна як мінімум не втратить вже досягнутих позицій і почне економічне зростання.

«Близько 40% керівників планують збільшення ділової активності і бізнесу, – йдеться в дослідженні. – Керівники висловили досить високу впевненість у зростанні доходів від реалізації в національній валюті в 2015 році. Причому 44% керівників вважають, що таке зростання можливе завдяки збільшенню обсягів продажу, і лише 21% опитаних упевнені, що збільшення доходів буде забезпечене виключно за рахунок зростання цін».

Третина підприємців чекають, що рівень доходів від реалізації в 2015 році повторить показник 2014 року.

Як повідомили в ЄБА, опитування керівників підприємств проводилося 11-20 листопада поточного року. Учасники опитування представляють різні сектори економіки, а саме – сферу послуг (51% опитаних), промисловість і сільське господарство (44%), будівництво (5%).

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 листопадавідновив історичний мінімум курсу гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., і таким чином з початку року гривня знецінилася щодо долара на 97% (7,77 грн), або майже в 2 рази.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

З 28 листопада НБУ ухвалив рішення скоротити продаж валюти з 5 млн дол до 3 млн дол., оскільки деякі банки розглядають ці аукціони регулятора як джерело задоволення попиту на іноземну валюту.