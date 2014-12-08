Бізнес очікує зростання курсу вище 15 гривень за долар у 2015 році - опитування

16:45, 08 грудня 2014
Фінанси
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Український і зарубіжний бізнес, що працює в Україні, чекає подальшої девальвації національної валюти і зростання курсу гривні до долара США вище як 15 грн за долар. 

Фото УНИАН

Про це свідчать результати спеціального опитування керівників 103 найбільших підприємств України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

«Близько 84% керівників чекають девальвації національної валюти в 2015 році. Причому 40% керівників чекають обмінного курсу в діапазоні 13-15 грн за долар, а 44% прогнозують обмінний курс вищий як 15 грн за долар», - йдеться в дослідженні.

Водночас, близько 67% опитаних чекають, що в 2015 році Україна як мінімум не втратить вже досягнутих позицій і почне економічне зростання.

«Близько 40% керівників планують збільшення ділової активності і бізнесу, – йдеться в дослідженні. – Керівники висловили досить високу впевненість у зростанні доходів від реалізації в національній валюті в 2015 році. Причому 44% керівників вважають, що таке зростання можливе завдяки збільшенню обсягів продажу, і лише 21% опитаних упевнені, що збільшення доходів буде забезпечене виключно за рахунок зростання цін».

Третина підприємців чекають, що рівень доходів від реалізації в 2015 році повторить показник 2014 року.

Як повідомили в ЄБА, опитування керівників підприємств проводилося 11-20 листопада поточного року. Учасники опитування представляють різні сектори економіки, а саме – сферу послуг (51% опитаних), промисловість і сільське господарство (44%), будівництво (5%).

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 листопадавідновив історичний мінімум курсу гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., і таким чином з початку року гривня знецінилася щодо долара на 97% (7,77 грн), або майже в 2 рази.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

З 28 листопада НБУ ухвалив рішення скоротити продаж валюти з 5 млн дол до 3 млн дол., оскільки деякі банки розглядають ці аукціони регулятора як джерело задоволення попиту на іноземну валюту.

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