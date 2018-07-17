Після посилення боротьби з контрабандою розмитнення подорожчало на третину - Кабмін

Обсяг виявлених порушень при розмитненні товарів лише за три останні тижні становить 2,2 мільярда гривень.

Запроваджена урядом ініціатива "Україна без контрабанди" дозволила на поточний момент підвищити вартість розмитнення товарів у середньому на 20-34%.

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Про це повідомляється на урядовому порталі з посиланням на нараду прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками начальницького складу Державної фіскальної служби безпеки та Національної поліції.

Згідно з повідомленням, обсяг виявлених порушень тільки за три останні тижні склав 2,2 мільярда гривень. Мова йде про заниження митної вартості, чистої контрабанді, у тому числі нафтопродуктів, рассортировке товарів тощо.

При цьому наголошується, що скарг від легального бізнесу не надходило.

"Рухаємося далі - в бік наповнення бюджету. Наша робота буде мати системний характер. Всі, хто хоче працювати в правовому полі, - будь ласка, в'їжджайте, растаможуйте і працюйте в Україні чесно", - цитуються в повідомленні слова прем'єра.

Він запропонував звернути окрему і підвищену увагу на питання контрабанди лісу і нафтопродуктів.

"За цими напрямками просив би посилити роботу", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбу з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані "піджаки"), яка по частинах переносить партію товару в якості ручної поклажі; підміна документів на товар, що робить його дешевше реальної вартості; використання так званого "шостого" методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати "сірий" імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом "Євро-4". Крім того, голова уряду повідомив про кричущий випадок "чорного" імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить в нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити до бюджету близько 100 мільярдів гривень.