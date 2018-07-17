Завтра долар подорожчає: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 18 липня: 100 USD – 2622,1563 гривні; 100 EUR – 3069,7584 гривні; 10 RUR – 4,1998 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 18 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2622,1563 (17 липня – 2620,6838)

100 EUR – 3069,7584 (17 липня – 3071,4414)

10 RUR – 4,1998 (17 липня – 4,2096)

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,24/26,26 гривні/долар.

До закриття торгів котирування гривні до долара знизилися з відкриття на 6 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,66/30,68 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2216 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 662 угоди на суму 454,38 мільйона доларів.