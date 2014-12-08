У Мінекономрозвитку обіцяють скоротити час відкриття бізнесу до одного дня

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, розробленого департаментом дерегуляції та розвитку підприємництва Мінекономрозвитку і винесеного на публічне обговорення.

Згідно з документом, рахунок платника податку в банку відкривається в режимі реального часу на підставі запису у Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців, доступного онлайн, хоча раніше для відкриття рахунку необхідна була виписка із зазначеного реєстру. Також банки будуть зобов'язані в день відкриття рахунку повідомити про це відповідні контролюючі органи.

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У свою чергу, контролюючі органи після отримання повідомлення від банку повинні в режимі реального часу направити платнику податків повідомлення про взяття на облік від дня, зазначеного у реєстраційній заяві нового платника податків.

У Мінекономрозвитку вважають, що внесення запропонованих законопроектом змін до Податкового кодексу України дозволить додатково спростити і прискорити процес відкриття бізнесу до 1 дня.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір скоротити адміністративне регулювання економіки шляхом внесення змін до 51 законодавчий акт.

Раніше також повідомлялося, що ВР прийняла законопроект, який спрощує відкриття бізнесу в Україні.