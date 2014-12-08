НБУ продовжить термін погашення банками кредитів для підтримки ліквідності
Голова НБУ назвала ситуацію на валютному ринку стабільною і заявила, що регулятор продовжить проведення валютних аукціонів для встановлення курсових орієнтирів
Національний банк України має намір ще на три місяці продовжити термін погашення банками основної суми заборгованості перед НБУ за кредитами для підтримки і збереження ліквідності, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook з посиланням на заяву голови Нацбанку Валерії Гонтаревої в ході сьогоднішньої зустрічі з керівниками найбільших банків в НБУ.
Як повідомляється, голова НБУ назвала ситуацію на валютному ринку стабільною і заявила, що регулятор продовжить проведення валютних аукціонів для встановлення курсових орієнтирів.
Також банкіри обговорили проблеми на сході України, включаючи зупинку українськими банками діяльності в зоні проведення антитерористичної операції, можливості поступової амортизації втрат і механізми роботи з готівкою в зоні АТО.
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Як повідомляв УНІАН, політична невизначеність в країні спровокувала відплив вкладів з банків, який за січень-жовтень становив 12,6% за гривнєвими депозитами і 23,2% – за валютними.
Для підтримки ліквідності банків Нацбанк надає банкам кредити рефінансування, обсяг яких у січні-жовтні становив 152,2 млрд грн, що в 4 рази більше за показник аналогічного періоду минулого року.
Також регулятор надає підтримку банкам у вигляді кредитів для поліпшення ліквідності на триваліші териіни. 5 вересня Нацбанк ухвалив рішення про продовження термінів погашення банками таких кредитів на 3 місяці.