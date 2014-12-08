Гривня на міжбанку знизилася до 15,87 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку відбувалися не активно, обсяги угод були традиційно низькими.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,05/19,48 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2902/0,2970 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні за станом на 17:00 склав 15,3707 грн/дол., до цього часу було укладено 190 угод на 184,27 млн дол.

Нагадаємо, в п'ятницюв п'ятницю гривня на міжбанку впала майже на 25 копійок.