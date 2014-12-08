Мінфін готує новий 30% податок на перевищення витрат українців над їхніми доходами

Міністерство фінансів України спільно з Державною фіскальною службою екстрено готують до розгляду у Верховній Раді проект податкової реформи, який передбачає введення нового 30% податку на суму, що перевищує витрати фізичних осіб над їхніми доходами, повідомила на прес-конференції народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Оксана Продан.

«Якщо у тебе витрати перевищують доходи, які ти задекларував, і ти не можеш довести, де ти взяв із задекларованого майна гроші, які витратив, то з перевитрат ти маєш сплатити 30% податків», - сказала Продан, уточнивши при цьому, що норма законопроекту може бути змінена в парламенті.

Продан також повідомила, що проект податкової реформи передбачає посилення повноважень співробітників фіскальної служби.

«Дається їм право без рішення суду, самостійно донараховувати. Термін пройшов - і відразу на стягнення. Дається право стягнення на дебіторську заборгованість. Якщо ти винен бюджету, і у тебе немає, що відняти, але у тебе є заборгованість чиясь перед тобою, то податківці підуть по ланцюжку далі», - повідомила депутат.

За словами народного депутата, зміни в податкове законодавство Кабмін має розглянути сьогодні, 8 грудня, а в середу, 10 грудня відповідна законодавча ініціатива може бути направлена на розгляд в профільний комітет парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада затвердила склад нового Кабінету міністрів, зокрема призначивши міністром фінансів України Наталію Яресько. Міністр повідомляла, що Міністерство фінансів зосередиться на проведенні податкової реформи і збільшенні доходів державного бюджету, а також, що бюджетний дефіцит у 2015 році традиційно покриватиметься за рахунок кредитів і фінансової допомоги партнерів.

Програма співпраці з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом передбачає виконання Україною ряду умов, зокрема - проведення податкової реформи.

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15 вересня уряд запропонував Верховній Раді проголосувати пакет економічних реформ, який включає зміни в податкове і бюджетне законодавство для того, щоб на основі нових законів можна було сформувати проект бюджету на 2015 рік. Суть реформ полягає в скороченні податків з 22 до 9, приведенні до європейських стандартів податку на прибуток, у зменшенні з 41% до 15% єдиного соціального внеску, скасуванні перевірок для малого і середнього бізнесу з річним доходом до 20 млн. грн і скороченні ставок єдиного податку вдвічі.