Гройсман пообіцяв продовжити розкривати схеми контрабанди

За його словами, це є головним завданням уряду.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв і надалі розкривати тіньові схеми контрабанди.

Читайте такожКабмін хоче ввести кримінальну відповідальність за контрабанду

Про це він заявив на засіданні уряду в середу.

"Я буду і надалі розкривати всі тіньові схеми, які, на превеликий жаль, в Україні є. І буду категорично жорстко боротися з тим, щоб схеми були знищені. І ця боротьба буде абсолютно результативною, тому що це чесно, це справедливо по відношенню до українців та України. І я вважаю, що це наше головне завдання", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найпопулярніші схеми контрабанди, на боротьбу з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані "піджаки"), яка по частинах переносить партію товару в якості ручної поклажі; підміна документів на товар, що робить його дешевшим реальної вартості; використання так званого "шостого" методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати "сірий" імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом "Євро-4". Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок "чорного" імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить до нейтральних вод, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити в бюджет близько 100 мільярдів гривень.