Прощавайте, мільйонні зарплати: Кабмін заборонив бонуси і винагороди в держкомпаніях

Прем'єр-міністр зазначив, що власником держкомпаній є український народ, який не схвалює подібної практики.

Кабінет міністрів України заборонив виплату бонусів і винагород в державних компаніях.

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Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

З пропозицією виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Я вважаю і підтримую, що зарплати мають бути гідними, премії мають бути гідними, щоб люди не займалися корупцією і так далі. Але що стосується жадібності та надмірності, фантастичних якихось цифр, які планується або пропонується виплачувати, я такого підтримати не можу. Власником державних компаній є український народ. Я думаю, що якщо чесно і справедливо платити, то добре. А якщо надмірно, то ніхто не підтримає", - сказав він.

Пропозицію Гройсмана члени уряду підтримали одноголосно, після чого він доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі виписати проект рішення та подати йому на підпис.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді за транзитним контрактом, згідно рішення якого "Газпром" повинен виплатити української компанії 4,6 мільярда доларів.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року мала бути виплачена перша частина премій на суму 20,7 мільйона доларів. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.

В середині червня комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що співробітники компанії "Нафтогаз України" вже отримали першу частину премії на суму 20,7 мільйона доларів.

За його словами, премії отримали близько 40 осіб, які працювали над арбітражним процесом.

Інші премії планувалося виплачувати протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 мільярда доларів).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій в нинішній час, і звернувся до наглядової ради "Нафтогазу" з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів.