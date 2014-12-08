S&P через дешеву нафту знизило прогноз за рейтингом Саудівської Аравії

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило прогноз за рейтингом Саудівської Аравії з "позитивного" на "стабільний". Довгостроковий рейтинг країни підтверджений на рівні "AA-".

Про це йдеться в повідомленні агентства, повідомляє ТАСС.

Рейтингова дія пов'язана з очікуваннями експертами S&P цін на нафту Brent на рівні $80 за барель до 2015 року і $85 за барель у наступні роки.

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"Це чинитиме тиск на зростання ВВП країни, оскільки Саудівська Аравія отримує близько 45% свого ВВП від сектора видобутку вуглеводнів", - наголошується в повідомленні агентства.