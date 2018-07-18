ДФС та Нацполіція перевірять кожен потяг з деревиною на експорт - Кабмін

За словами Гройсмана, з першого червня майже 1 тис. вагонів з деревиною вийшли за межі України.

Кабінет міністрів доручить Державної фіскальної служби і Національної поліції перевіряти кожен потяг "Укрзалізниці" з експортованої деревиною.

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Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією виступив міністр інфраструктури Володимир Омелян на засіданні уряду в середу.

"Ліс-кругляк перевозиться в основному залізничним транспортом. Тому у мене прохання, щоб у рішенні уряду прописати окремо доручення "Укрзалізниці" ввести конвенцію на експорт деревини до окремого рішення по кожному випадку з боку ДФС та Нацполіції, що це дійсно деревина, яку дозволено експортувати", - сказав він.

Омелян зазначив, що в іншому випадку Україна матиме продовження вакханалії. "Це стосується Чернівецької та інших областей. Я сам був свідком того, що стоять цілі поїзди, і видно, що це ділова деревина, а всі відводять очі і розповідають казки", - сказав він.

У відповідь на пропозицію Омеляна прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив: "Ми введемо це. Ми почали відстежувати, і я дав доручення робити фотофіксацію. Можу сказати, що з першого червня майже 1 тисяча вагонів вийшли за межі України. Але за кожним вагоном стоїть підпис. Все оформлено. Вони самі себе задокументували".

Він додав, що тепер питання тільки за Генпрокуратурою. "Спільно з іншими правоохоронними структурами чітко все опрацювати та довести до звинувачення. Я сподіваюся, що їх судитиме новий Антикорупційний суд", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабінету міністрів сьогодні, 18 липня, уряд доручив Державній аудиторської служби, Державній фіскальній службі, Національній поліції, Державному агентству з питань геодезії, картографії та кадастру України провести перевірки господарської діяльності лісогосподарств України щодо контрабанди з нашої країни лісу-кругляка.

Згідно з доповіддю британської неурядової організації Earthsight, яка вивчає проблеми незаконної вирубки лісів по всьому світу, Україна займає перше місце по експорту контрабандної деревини в країни Європейського Союзу, обганяючи країни Африки і Латинської Америки. У доповіді наголошується, що під час дії в Україні мораторію на вирубку лісу, в обхід не тільки національного законодавства, але і регламентів та сертифікацій ЄС, український ліс рубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт до країн ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в мільярд євро в 2017 році.