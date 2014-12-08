G-7 може надати Україні 4 мільярди доларів фінансової допомоги - ЗМІ

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на дані кількох джерел серед посадовців "сімки", ознайомлених з перебігом обговорення.

Відповідна дискусія почалася після погіршення фінансового становища Києва, повідомляє видання.

Як повідомив на початку грудня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, Україна в 2014 році отримала 9 млрд дол. зовнішньої фінансової допомоги в рамках відновлення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, при цьому виплатила боргових платежів на суму 14 млрд дол.