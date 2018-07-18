Шостий пакет дерегуляції: Кабмін спростив працевлаштування іноземців в Україні

Уряд також скасував необхідність для іноземних представництв тримати трудові книжки співробітників в окремій державній структурі.

Кабінет міністрів України у рамках шостого дерегуляційного засідання спростив процедуру працевлаштування іноземців в Україні.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Не йдеться про те, що до нас приїдуть нелегальні мігранти. Йдеться про те, щоб прибрати абсолютно абсурдні норми законодавства, коли людина, яка отримала довідку на постійне працевлаштування..., повинна виїхати з території України і в′їхати назад", - зазначив у ході засідання перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Відповідне рішення передбачає скасування можливості відмови в оформленні посвідки на проживання на підставі того, що дата в'їзду в Україну передує даті отримання дозволу на працевлаштування.

«Очікуваний результат таких змін - відкритість України для висококваліфікованих іноземних фахівців, а також зменшення навантаження на міграційну службу», - йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.

Крім того, уряд також скасував норму про заборону на внесення записів і зберігання трудових книжок своїх працівників іноземними юридичними особами на території України.

«Це зменшить надмірний і нічим не виправданий регуляторний тиск на бізнес, пов'язаний з необхідністю витрачати час і кошти на внесення позначок до трудових книжок Генеральною дирекцією з обслуговування іноземних представництв», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році в Україні була прийнята за основу концепція так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.