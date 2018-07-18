ДФС назвала трійку лідерів зі сплати податків: "Нафтогаз" на першому місці

Сто найбільших компаній України за 6 місяців 2018 року перерахували до зведеного бюджету 146,5 мільярда гривень, що становить 40,5% податкових надходжень зведеного бюджету.

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" за підсумками першого півріччя 2018 року став найбільшим платником податків в країні і заплатив до зведеного бюджету 24,528 мільярда гривень податків, що більш ніж в 2 рази більше результату за підсумками першого півріччя 2017 року.

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Про це повідомляється на сайті Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України з посиланням на рейтинг ТОП-100 найбільших платників податків.

Згідно з рейтингом, компанія "Укргазвидобування" у першому півріччі посіла друге місце і сплатила до бюджету 18,021 мільярда гривень, компанія "Укрнафта" - 7,456 мільярда гривень.

Загалом 100 найбільших компаній Офісу за 6 місяців 2018 року перерахували до зведеного бюджету України 146,5 мільярда гривень, що становить 40,5% податкових надходжень зведеного бюджету. Приріст сплати податків і зборів становить 13,8% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.