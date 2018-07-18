«ПриватБанк» попередив про нову шахрайську схему з використанням підроблених сайтів

Банк уже фіксував випадки, коли клієнтам приходило повідомлення про поповнення карти невідомою особою на кілька тисяч гривень і пропозиції перейти за посиланням на фішинговий сайт Приват24.

Державний "ПриватБанк" попередив своїх клієнтів про появу в Україні нової шахрайської схеми з використанням підроблених сайтів, які зовні нагадують веб-сайт Приват24.

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Про це повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, банком вже зафіксовано випадки, коли клієнтам через різні канали комунікацій (месенджери, електронну пошту) приходило повідомлення про поповнення карти невідомою особою на кілька тисяч гривень. Далі шахраї пропонують перейти за посиланням на фальшиву квитанцію з фішинговим сайтом Приват24.

"ПриватБанк" попереджає своїх клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати на навіть щонайпривабливіші повідомлення про несподівані грошові перекази. Також у жодному разі не можна вводити свої логін і пароль на підроблених банківських сайтах. Справжній Приват24 перебуває тільки за адресою www.privat24.ua", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.