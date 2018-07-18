Долар подорожчає, а євро подешевшає: офіційний курс гривні

Офіційний курс НБУ на 19 липня: 100 USD – 2630.3338 грн; 100 EUR – 3054.0806 грн; 10 RUR – 4.1817 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 липня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2630.3338 (18 липня – 2622.1563)

100 EUR – 3054.0806 (18 липня – 3069.7584)

10 RUR – 4.1817 (18 липня – 4.1998)

У середу, 18 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,38/26,43 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, до закриття торгів котирування гривні до долара знизилися з відкриття на 9 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,69/30,74 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3033 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 630 угод на суму 428,24 млн дол.