Євросоюз продовжить програму допомоги для Греції

ЄС продовжить на два місяці другу антикризову програму для Греції, яка повинна була завершитися до кінця цього року.

Про це повідомив голова Єврогрупи Єрун Дейсселблум за підсумками планової зустрічі міністрів фінансів зони євро в Брюсселі, пише ТАСС.

"Один додатковий місяць - це дуже мало для Греції, протягом двох місяців "трійка" міжнародних кредиторів устигне завершити 5-й звіт щодо ситуації в Греції. Крім цього, уряд Греції зможе отримати нове кредитування, якщо воно буде потрібно", - наголосив Дейсселблум.

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