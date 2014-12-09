У Росії через валютний ажіотаж зростає кількість фальшивих обмінників

Московська поліція зазначає неприємну тенденцію: через ажіотаж на валютному ринку в столиці РФ все частіше з'являються фальшиві обмінні пункти, пишуть "Известия".

Останнім часом оперативники щомісяця знаходять і закривають в різних районах міста по кілька десятків таких пунктів. Частина з них мімікрує під філіали різних банків, інші працюють за підробленими ліцензіями та документами, треті являють собою бутафорські обмінні пункти, які чекають на одного великого клієнта. В ГУ МВС по Москві навіть пройшла спеціальна нарада, на якій керівництву всіх окружних підрозділів Управління по боротьбі з економічними злочинами та протидії корупції доручено посилити боротьбу з підпільними обмінниками.

Читайте такожРубль через падаючу нафту продовжує втрачати позиції"Тільки за останні 30 днів в Москві було виявлено і закрито 25 незаконних обмінних пунктів", - розповіли «Известиям» в поліції.

За словами оперативників, при обміні валюти у фальшивих пунктах клієнти майже завжди втрачають частину грошей або навіть всю суму. В одному випадку підпільні фінансисти залучають людей надвигідним обмінним курсом, але при цьому незаконно беруть за кожну операцію комісію в розмірі 3-5%. В іншому випадку аферисти оформляють бутафорський обмінний пункт з «чорним ходом» на іншу сторону будівлі, в якості приманки рекламують надвигідний курс валюти і чекають одного єдиного клієнта, якому необхідно обміняти велику суму.