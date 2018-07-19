Резиденти за сім років інвестували в Україну через іноземні структури майже $8 мільярдів

Обсяг таких інвестицій в 2017 році становив 270 млн дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну, кінцевим бенефіціаром яких є резидент, у 2010-2017 роках оцінюється Національним банком України в 7,9 млрд дол., що становить 22% від загального обсягу іноземних інвестицій в економіку країни за цей період.

Читайте такожМінфін очікує зростання економіки України цього року на 3,5%

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За оцінками НБУ, обсяг так званих "round tripping інвестицій" (коли резидент виводить за кордон кошти, які потім повертаються в країну у вигляді прямих іноземних інвестицій) в 2017 році становив 270 млн дол.

Згідно з повідомленням, найбільші обсяги такого інвестування спостерігалися в 2010-2013 роках. За цей період вони забезпечували в середньому близько третини чистого припливу прямих іноземних інвестицій в Україну.

За даними НБУ, більш як 80% таких інвестицій було спрямовано в підприємства реального сектору. Основними країнами, через які здійснювалося таке інвестування, були Кіпр (близько половини від загального обсягу інвестицій), Нідерланди, Швейцарія і Австрія.

Як повідомляв УНІАН, іноземні інвестори в 2016 році вклали в економіку України 4,406 млрд дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерного капіталу нерезидентів) за 2017 рік становили 1,871 млрд дол.