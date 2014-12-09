Обвал російського рубля триває

На відкритті торгів у вівторок долар і євро зміцнилися щодо рубля, повідомляє РБК.

Курс євро досяг 67 рублів, курс американської валюти перевищив 54 рубля за долар.

Курс євро досяг 67 рубля за євро о 10:17 мск. На закритті торгів учора євро коштував 66,24 рублів. Станом на 10:10 мск курс долара становив 54,18 рублів. Учора на закритті торгів курс становив 53.76 рублів за долар.

Читайте такожНафта з червня подешевшала вже на 40%5 грудня Банк Росії повідомив, що 5 грудня його валютні інтервенції становили близько $1,9 млрд.