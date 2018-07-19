Нацбанк зареєстрував нового платіжного оператора

Оператор буде займатися здійсненням операцій та інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей.

Національний банк України 16 липня зареєстрував платіжного оператора ТОВ "Ізі Софт". Читайте такожВ Україні запустили оплату за відбитком пальця Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора. Згідно з повідомленням, оператор буде займатися здійсненням операцій та інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей. Довідка УНІАН. ТОВ «Ізі Софт» входить до складу фінансово-технологічної компанії EasyPay. ТОВ "Ізі Софт" надає широкий спектр послуг як з прийому готівки мікроплатежів, так і щодо здійснення еквайрингу платіжних карток міжнародних платіжних систем відповідно до міжнародних стандартів інформаційної безпеки PCI DSS.

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