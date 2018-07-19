Нацбанк зареєстрував нового платіжного оператора

11:03, 19 липня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, оператор буде займатися здійсненням операцій та інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ізі Софт» входить до складу фінансово-технологічної компанії EasyPay.

ТОВ "Ізі Софт" надає широкий спектр послуг як з прийому готівки мікроплатежів, так і щодо здійснення еквайрингу платіжних карток міжнародних платіжних систем відповідно до міжнародних стандартів інформаційної безпеки PCI DSS.

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Теги: #Нацбанк#платіжна система