США звинуватили найбільший німецький Deutsche Bank у податкових махінаціях

Влада США подала позов проти Deutsche Bank, підозрюючи найбільший німецький банк у податкових махінаціях на сотні мільйонів доларів, передає DW.

Заявивши 8 грудня, що банк використовував для відходу від податків підставні фірми і бухгалтерські трюки, нью-йоркський прокурор Пріт Бхарара назвав ці дії "не більш, ніж грою в наперстки".

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Агентство AFP зазначає, що банк з подивом відреагував на звинувачення, вказавши у своїй заяві, що всі питання по цій справі були врегульовані з американськими податковими органами ще в 2009 році. Deutsche Bank має намір енергійно відстоювати свою позицію, вказується в документі.