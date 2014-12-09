Українці за місяць купили валюти на $21 млн більше, ніж продали

Чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) у листопаді становила 21,3 млн дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг валюти, придбаної банками у населення, - 175,9 млн дол. Обсяг валюти, проданої населенню, - 197,2 млн дол.», - зазначається у повідомленні.

Водночас, за підсумками січня-листопада чиста купівля валюти населенням становила 2,363 млрд дол. (в еквіваленті), що на 423 млн дол. вище за показник чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (1,940 млрд дол. в еквіваленті).

Читайте такожЗолотовалютні резерви НБУ оновили 10-річний мінімум - впали нижче $10 млрдЯк повідомляв УНІАН, чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) у жовтні становила 339 млн дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 грудня 2014 року, за попередніми даними НБУ, становили 9,966 млрд дол., що на 20,82%, або на 2,621 млрд дол., менше показника на 1 листопада у 12,587 млрд дол.