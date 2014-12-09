Конкурс на 3G-зв'язок в Україні призначили аж на 16 лютого

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на засіданні у вівторок ухвалила рішення оголосити про проведення тендеру на купівлю ліцензій на зв'язок третього покоління (3G), який буде проведено 16 лютого 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні комісії повідомив член НКРЗІ Володимир Гресько.

«Починаючи з наступного тижня, з понеділка 9:00 (15 грудня - УНІАН), комісія буде готова до прийому заявок на участь у тендері. Протягом місяця ці заяви будуть прийматися, протягом наступного місяця - аналізуватися і готуватися. 16 лютого початок проведення тендеру», - сказав Гресько.

За його словами, оголошення про проведення тендеру буде опубліковано на сайті НКРЗІ до 12 грудня. Заявки від операторів НКРЗІ планує приймати до 15 січня 2015 року.

Читайте такожСтартову ціну ліцензії на 3G-зв'язок збільшили до 2,7 млрд гривеньЯк повідомляв УНІАН, 1 грудня Кабінет міністрів України підписав розпорядження про затвердження умов конкурсу на купівлю ліцензій на 3G-зв’язок.

Затверджений документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років у всіх регіонах України за трьома лотами одночасно. При цьому Кабмін збільшив стартову вартість ліцензії на 3G до 2,7 млрд грн з раніше пропонованих 2,443 млрд грн. Крім того, трьом операторам, які перемогли, необхідно буде узяти на себе видатки, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінюється в 1,6 млрд грн. При цьому передбачається, що сума може змінюватись залежно від інфляції.

У документі також наголошується, що операторам необхідно буде впродовж 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а впродовж 6 років – на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів з населенням більш як 10 тисяч осіб.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції».

На сьогоднішній день Україна є єдиною країною в Європі, що не має повноцінного зв'язку третього покоління.