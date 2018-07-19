Нацбанк з початку року виявив 39 нелегальних обмінників

НБУ у першому півріччі перевірив 506 пунктів обміну валюти.

Національний банк України у першому півріччі 2018 року перевірив 506 структурних підрозділів небанківських фінансових установ з питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

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Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, перевірки здійснювалися в Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях.

НБУ в першому півріччі виявив 39 нелегальних пунктів обміну валют у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та Києві. Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надав правоохоронним органам.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за 2017 рік провів 1018 перевірок небанківських пунктів обміну валют, за результатами яких виявив 115 нелегальних обмінників.