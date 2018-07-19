Канада виділить українському бізнесу $30 мільйонів підтримки

Українсько-канадська робоча група опрацює рішення про пріоритетні напрями підтримки.

Канада розпочала новий проект допомоги Україні на суму 30 мільйонів доларів, кошти будуть спрямовані на підтримку українського підприємництва.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів за підсумками зустрічі з міністром міжнародного розвитку та франкофонії Канади Марі-Клод Бібо.

"Кошти будуть спрямовані на підтримку українського підприємництва і підприємців. Спільна українсько-канадська робоча група повинна разом виробити рішення щодо пріоритетних напрямках, але одна з них - підтримка розвитку жіночого підприємництва в Україні", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, наступна, третя міжнародна конференція з питань українських реформ пройде в Канаді.

Зона вільної торгівлі між Україною та Канадою вступила в силу 1 серпня 2017 року.

Угода одномоментно зняло 98% торгових обмежень і митних зборів у взаємній торгівлі між двома країнами.