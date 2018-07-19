ЄБРР схвалив виділення Україні 250 мільйонів євро на "зелену" енергетику

Нова програма буде запущена для заміни оригінальної USELF, термін дії якої закінчився 30 червня 2018 року.

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) 18 липня схвалила нову програму реалізації проектів альтернативної енергетики в Україні (USELF-III) з обсягом фінансування 250 мільйонів євро.

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Про це УНІАН повідомив провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

"Вчора була схвалена Радою директорів ЄБРР", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, нова програма USELF-III буде запущена для заміни оригінальної програми USELF, термін дії якої закінчився 30 червня 2018 року.

За час дії програми USELF банк профінансував проекти на 100 мільйонів євро.

У 2010 році ЄБРР оголосив про початок Програми фінансування альтернативної енергетики (USELF) обсягом 50 мільйонів євро (потім обсяг фінансування збільшено вдвічі), з наданням фінансування місцевим приватним підприємствам для інвестицій у проекти відновлюваної енергетики (мала гідроенергетика, вітроенергетика, сонячна енергетика, використання біомаси та біогазу) в Україні.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Починаючи з 1993 року, банк взяв на себе сукупні зобов'язання щодо надання понад 12 мільярдів євро в рамках 400 проектів.