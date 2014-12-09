В Україні готують порядок діяльності банків на період окупації Криму й АТО на Донбасі

Національний банк України спільно з асоціаціями банкірів розробляє порядок регулювання діяльності банків в Україні на період окупації Автономної Республіки Крим і проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на заяву першого заступника голови Нацбанку Олександра Писарука під час ході зустрічі з керівниками найбільших банків 8 грудня.

За інформацією НБУ, на даний час опрацьовуються пропозиції з цього питання від Незалежної асоціації банків України (НАБУ), й узгоджена позиція регулятора і банківського співтовариства буде представлена за тиждень на черговій нараді.

Як повідомлялося, НАБУ звернулася до Нацбанку з пропозицією відкласти до 1 лютого 2015 року перехід до нового режиму обслуговування рахунків кримчан, які були відкриті до набуття чинності закону про створення вільної економічної зони «Крим», оскільки її застосування вже призвело до численних конфліктів банків з клієнтами і до технічних проблем банків.

Читайте такожПродовження агресивної політики Росії має спричинити за собою нові санкції - ЯценюкКрім того, асоціація запропонувала відкласти проведення обов'язкової щорічної інвентаризації для складання річної звітності в зоні АТО, оскільки банки і підприємства не можуть створити необхідні умови для проведення такої інвентаризації.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року РФ всупереч усім міжнародним нормам анексувала український Крим, а з квітня активно підтримує проросійських бойовиків на Донбасі, ввівши на територію низки населених пунктів Луганської і Донецької областей свої регулярні війська.

В Україні з 27 вересня діє закон, згідно з яким ВЕЗ «Крим» вводиться в межах двох адміністративно-територіальних одиниць України - Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. В рамках цього закону Нацбанк прирівняв кримчан до нерезидентів, а також заборонив залучення депозитів і видачу кредитів у російських рублях на території України.

Стосовно Донбасу Президент України Петро Порошенко своїм указом запропонував Нацбанку в місячний термін припинити обслуговування банками рахунків суб'єктів господарювання і населення в зоні АТО, а також зобов'язав Кабмін у двотижневий термін припинити роботу держпідприємств, установ і організацій в зоні АТО. У свою чергу, Нацбанк надіслав банкам лист із нагадуванням про заборону всіх видів фінансових операцій в окупованих населених пунктах, що діє з 7 серпня, і роз'ясненням, що до заборонених операцій відноситься обслуговування рахунків, зокрема карткових.

За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, уряд переглядає свою політику стосовно Донецької і Луганської областей, включаючи можливість створення вільної економічної зони в регіоні.