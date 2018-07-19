Україна не боїться жодних санкцій Росії – Гройсман

За словами першого віце-прем'єра Степана Кубіва, санкції РФ ніяк не вплинуть на економіку нашої країни.

Україна не боїться санкцій, які можуть бути введені Російською Федерацією проти українських фізичних і юридичних осіб.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман журналістам на брифінгу в ході робочої поїздки в Київську область.

"Ми не боїмося ніяких санкцій, ніяких їхніх рішень. І це наша позиція", - сказав прем'єр.

"Стільки шкоди, скільки зробила Росія стосовно України, суверенної європейської держави, навіть важко переоцінити. Більше 10 тисяч людей вбито, майже 40 тисяч людей поранено, 1 мільйон 700 тисяч переміщені, так як їх будинки зайняли бойовики. І ще за це вони хочуть вводити санкції?" - додав він.

Разом з тим перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на брифінгу в Києві заявив, що санкції РФ ніяк не вплинуть на економіку нашої країни.

"Враховуючи, що ми ввели обмеження на торгівлю з агресором і будемо продовжувати цю лінію, їх дзеркальні санкції ніяк не вплинуть на економіку України", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські ЗМІ повідомили, що уряд РФ почав підготовку президентського указу про санкції щодо фізичних і юридичних осіб України. За їх даними, до українського санкційного списку потраплять кілька сотень фізичних і близько ста юридичних осіб, в тому числі бізнесмени, політики і держслужбовці. Санкції передбачатимуть блокування активів учасників списку в РФ і заборону на виведення капіталу.