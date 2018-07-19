Новий патент: Mastercard зможе проводити криптовалютные платежі

Запатентована компанією технологія дозволить управляти "частковими резервами валют, заснованих на блокчейні", тобто криптовалют.

Платіжна система Mastercard отримала патент, який дозволить здійснювати трансакції в криптовалютах за допомогою банківських карт.

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Про це повідомляє Комерсант.

"Відповідний патент на "метод і систему зв'язку активів на основі блокчейна з рахунками в офіційній валюті" був опублікований у вівторок відомством по патентах і товарних знаків США", - йдеться в повідомленні.

Запатентована компанією технологія дозволить управляти "частковими резервами валют, заснованих на блокчейне", тобто криптовалют. Застосування цих технологій може прискорити криптовалютные трансакції.

"Використання традиційних платіжних мереж і технологій платіжних систем у поєднанні з валютами на основі блокчейна може дати споживачам, і продавцям переваги децентралізованності блокчейна, зберігаючи при цьому безпека інформації про рахунку і забезпечуючи надійний захист проти шахрайства та крадіжок", - вважає Mastercard.

Наразі Mastercard нічого не повідомляла про те, як вона збирається застосовувати цей патент на практиці.