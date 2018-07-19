Завтра долар та євро подорожчають: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 20 липня: 100 USD – 2647,2433 гривні; 100 EUR – 3067,6255 гривні; 10 RUR – 4,1837 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2647,2433 (19 липня – 2630,3338)

100 EUR – 3067,6255 (19 липня – 3054,0806)

10 RUR – 4,1837 (19 липня – 4,1817)

Читайте такожНацбанк з початку року виявивши 39 нелегальних обмінників

Як повідомляє УНІАН, 19 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,42/26,46 гривні/долар.

До закриття торгів гривня зміцнилася до долара на 4 копійки з відкриття торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,69/30,74 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4724 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 520 угод на суму 4724 мільйона доларів.