Долар на міжбанку наближається до 16 гривень

Котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України у вівторок, 9 грудня, на 12:51 знизилися до 15,65/15,98 проти 15,52/15,87 на закритті торгів у понеділок.

Про це повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні щодо євро на 12:51 впали до 19,34/19,74 проти 19,05/19,48 на закритті 8 грудня.

Щодо російського рубля котирування гривні встановилися на значеннях 0,28/0,29.

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8 грудня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1552.5710 гривні (з 14.00 5 грудня - 1541.5499);

100 євро - 1919.2883 (з 14.00 5 грудня - 1897.8021);

10 російських рублів - 2.9234 (з 14.00 5 грудня - 2.9255).